بايدن يهدد الصين بوقف الاستثمارات إذا دعمت روسيا

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه خلال إحدى مكالماته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حذره من مخاطر وقف الاستثمارات الأمريكية في الصين إذا انتهكت بكين العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال بايدن: "اتصلت بالرئيس شي وقلت، إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وغيرهم سيستمرون في الاستثمار في الاقتصاد الصيني بينما تنتهكون العقوبات المفروضة على روسيا، فأنت مخطئ".

وأضاف أنه حسب تقديراته، اليوم لا توجد معلومات عن "إمداد روسيا بأسلحة" من الصين.

المصدر: نوفوستي