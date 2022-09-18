بايدن: لا نمتلك دليلا على إرسال الصين أسلحة لروسيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه بحسب اعتقاده لا يمر العالم حاليا بحرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا من سابقتها، نافيا وجود دليل إرسال الصين الأسلحة إلى روسيا

وقال بايدن تعليقا على الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بمقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا".

وأضاف: "عندما سافر بوتين إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، بعد ذلك بوقت قصير، اتصلت برئيس جمهورية الصين الشعبية، وقلت "إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وغيرهم سيستمرون في الاستثمار في الصين، بالنظر إلى انتهاكك للعقوبات التي تم فرضها على روسيا، أعتقد أنك ترتكب خطأً فادحا، لكن القرار قرارك.. حتى الآن لا يوجد دليل على أنهم يرسلون أسلحة أو أي شيء آخر إلى روسيا".

المصدر: تاس