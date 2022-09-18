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لوبان: مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

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لوبان: مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
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وصفت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، مشاركة باريس في العقوبات المناهضة لروسيا بـ "الخطأ الجيوسياسي".

وقالت لوبان: "فرنسا ارتكبت خطأ جيوسياسيا بالمشاركة في عقوبات غير مناسبة وغير مدروسة ضد روسيا".

وأشارت السياسية، أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت العقوبات على روسيا في حالة "هستيريا من الصراع الأوكراني".

وفي وقت سابق، قالت لوبان إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ألحقت ضررا أكبر بأوروبا نفسها.

المصدر: تاس

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