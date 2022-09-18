أكثر من 250 شخصا تعرضوا لوعكات صحية في طابور وداع الملكة إليزابيث

أعلنت منظمة سانت جون أمبلانس الخيرية أن 259 شخصا تعرضوا لوعكات صحية بسبب البرد الشديد خلال وقوفهم في طوابير توديع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية تم نقل تسعة منهم إلى المشفى.

وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن اصطفاف عشرات الآلاف في طوابير على طول نهر التايمز بسبب درجات الحرارة المنخفضة أثناء الليل.

وقد تم الإعلان عن إغلاق بوابات القصر الساعة 6:30 من صباح يوم غد الإثنين استعدادا لمراسم دفن الملكة بمشاركة الكثير من زعماء ورؤساء الدول و23 أسرة حاكمة حول العالم.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

.