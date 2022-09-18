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إعصار "ناندامول" يجتاح جنوب غرب اليابان

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إعصار
Gettyimages.ru
إعصار "نانداموال"، طوكيو، 18 سبتمبر 2022
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أفادت صحيفة "The Japan Times" بأن إعصار "ناندامول" اجتاح، اليوم الأحد، المناطق الجنوبية الغربية لليابان.

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وأضافت الصحيفة أن سلطات البلاد دعت نحو 3 ملايين شخص في جنوب جزيرة كيوشو إلى الإجلاء من منازلهم. وقد انتقل العديد منهم إلى مخابئ خاصة.

من جانبها وجهت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لسكان ولايتي كاغوشيما وميادزاكي، من خطر الرياح العاتية التي قد تبلغ سرعتها 250 كيلومترا في الساعة، والأمواج العالية.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه التحذيرات لا تصدر إلا مرة واحدة خلال عدة عقود. وقد بقي العديد من المنازل في هاتين المنطقتين دون كهرباء، كما توقفت في المنطقة حركة السكك الحديدية والطائرات والعبارات.

المصدر: إنترفاكس

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