"طالبان" تدعو طاجيكستان وقرغيزستان لحل القضايا الحدودية عن طريق الحوار

دعت حركة طالبان السلطات الطاجيكستانية والقرغيزستانية لتسوية المشاكل الحدودية بينهما عن طريق الحوار والتفاهم المتبادل.

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وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية،عبد القاهر بلخي، ونشر في صفحته على "تويتر": "إن الخسائر في صفوف المدنيين وتشريدهم أمر مؤسف. تدعو الإمارة الإسلامية كلا الجانبين إلى حل المشاكل الحدودية من خلال الحوار والتفاهم المتبادل. ويمكن لاستمرار الاشتباكات أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة كلها. لا يجوز أن يتعرض الأشخاص على جانبي الحدود للملاحقة أو لإجبارهم على الانتقال".

وأضاف البيان أن الاشتباكات المستمرة على الحدود القرغيزية الطاجيكية خلقت مشاكل للسكان المدنيين من الجانبين، وخاصة، أدت إلى نزوح آلاف المدنيين.

المصدر: إنترفاكس