 
مباشر

بيسكوف: منظمة شنغهاي للتعاون لا تعمل ضد جهة معينة

أخبار العالم

بيسكوف: منظمة شنغهاي للتعاون لا تعمل ضد جهة معينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttnu

قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن منظمة شنغهاي للتعاون تعمل ليس من أجل "تكوين أصدقاء ضد جهة ما"، ولكن تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها.

إقرأ المزيد
بعد مصر وقطر.. 3 دول عربية أخرى تحصل على صفة
بعد مصر وقطر.. 3 دول عربية أخرى تحصل على صفة "شريك الحوار" لمنظمة "شنغهاي"

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الروسية : "لا يتعلق الأمر بتكوين صداقة مع جهة ضد جهة ما. بل يتعلق الأمر بأن نكون أصدقاء، ونمثل المثل العليا، ونعمل لصالح شعوب الدول التي تشارك في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأعلنت منظمة شنغهاي للتعاون، أن عددا من الدول العربية انضمت مؤخرا بصفة "شركاء الحوار" في المنظمة، وهي البحرين، والكويت، والإمارات، ومصر وقطر، بالإضافة إلى انضمام جزر المالديف، وميانمار بصفة شريك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند