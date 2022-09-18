بيسكوف: منظمة شنغهاي للتعاون لا تعمل ضد جهة معينة

قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن منظمة شنغهاي للتعاون تعمل ليس من أجل "تكوين أصدقاء ضد جهة ما"، ولكن تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها.

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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الروسية : "لا يتعلق الأمر بتكوين صداقة مع جهة ضد جهة ما. بل يتعلق الأمر بأن نكون أصدقاء، ونمثل المثل العليا، ونعمل لصالح شعوب الدول التي تشارك في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأعلنت منظمة شنغهاي للتعاون، أن عددا من الدول العربية انضمت مؤخرا بصفة "شركاء الحوار" في المنظمة، وهي البحرين، والكويت، والإمارات، ومصر وقطر، بالإضافة إلى انضمام جزر المالديف، وميانمار بصفة شريك.

المصدر: نوفوستي