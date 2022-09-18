بيلوسي تلمح إلى إمكانية انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم الدعم لأرمينيا، ومستعدة "لسماع احتياجات" يريفان في مجال الدفاع.

وأضافت بيلوسي في تصريح صحفي بالعاصمة الأرمينية يريفان: "نحن هنا لنتحدث مع قيادة أرمينيا ماذا نستطيع أن نفعل ... سنستمع أيضا لاحتياجات أرمينيا في مجال التعاون الدفاعي".

وفي نفس السياق قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي تشغل ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للدولة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعلق على عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإمكانية انسحابها من المنظمة، مشيرة إلى أن يريفان وحدها يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أرمينيا أمس السبت في زيارة تستمر حتى 19 سبتمبر.

وتتزامن هذه الزيارة مع توتر واشتباكات عسكرية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: وكالات