إسرائيل تؤكد جاهزيتها لأي سيناريو بعد تهديدات حزب الله باستهداف منصة "كاريش" بالصواريخ

قال موقع "والا" العبري إنه بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخيرة باستهداف منصة "كاريش" بالصواريخ، أرسلت إسرائيل بالفعل رسائل تأهب عملياتي واستعداد لأي سيناريو.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد صرح أمس السبت بأن استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، "ولذا فإن أعيننا كلها على كاريش، وصواريخنا كذلك".

وأضاف نصر الله في خطابه في ختام مسيرة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في بعلبك: "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.. المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الإستخراج من كاريش سيحصل في أيلول، ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".

وأكد "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات، لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".

المصدر: RT