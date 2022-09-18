مصرع 27 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في جنوب الصين

أفادت الشرطة الصينية بمصرع 27 شخصا على الأقل جراء حادث انقلاب حافلة ركاب في ولاية قويتشو بجنوب الصين.

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وأضافت الشرطة أن حافلة ركاب كانت تحمل 47 شخصا انقلبت صباح اليوم الأحد في طريق سريع بإقليم سيانان بوي مياسكوم بولاية قويتشو.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر على صفحتها الرسمية في شبكة "Weibo" للتواصل الاجتماعي: "حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي من اليوم الأحد لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح، وهم يتلقون العلاج حاليا".

المصدر: نوفوستي