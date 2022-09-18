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صحيفة: الولايات المتحدة تقترب من كارثة وطنية بسبب سياسة بايدن

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صحيفة: الولايات المتحدة تقترب من كارثة وطنية بسبب سياسة بايدن
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كتبت الصحفية شيريل تشاملي، في صحيفة "واشنطن تايمز" أن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من كارثة وطنية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

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وجاء في مقالة جديدة لها: "توعد بايدن بتوحيد البلاد أثناء حملته الانتخابية، لكن وعوده لم يتم تنفيذها حتى الآن. إنه فشل".

وأشارت المقالة إلى أن سياسة الحزب الديمقراطي زادت التضخم إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وأدت إلى ارتفاع سريع لأسعار الوقود، مضيفة أن الديمقراطيين لا يخفون بعد ازدراءهم للولايات المتحدة والأمريكيين الوطنيين.

وأوضحت: "أصبح هذا الازدراء أكثر بشاعة أثناء رئاسة الإدارة الحالية في البيت الأبيض. ما كان يتم الهمس به فقط في السابق، بدأوا الآن يتحدثون عنه بصراحة".

ويدل بيان صحفي جديد لمكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية على أن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد في الفصل الثاني من العام الجاري انخفض بشكل مفاجئ، وفق تقييمات تمهيدية، بمقدار 0,9% على أساس سنوي. ويعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي ينخفض للفصل الثاني على التوالي.

المصدر: تاس

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