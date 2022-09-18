توجيه تهمة محاولة القتل للمشتبه به في الهجوم على عناصر شرطة في لندن

أعلنت شرطة لندن "سكوتلاند يارد" بأنه تم توجيه اتهام رسمي لشخص بمحاولة القتل، بعد عملية طعن استهدفت شرطيين في وسط العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة أن التهمة تم توجيهها لمحمد رحمن (24 عاما) من غرب لندن بمحاولة قتل شرطي والتسبب عمدا بأضرار جسدية خطيرة لشرطية، بعد عملية الطعن التي وقعت يوم الجمعة الماضي، في ليستر سكوير.

كما اتُّهم رحمن بتنفيذ هجوم، وبتهمتين تتعلقان بتهديد شخص في مكان عام باستخدام سلاح أبيض، وهي جميعها تهم مرتبطة بثلاث عناصر شرطة آخرين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة في جنوب غرب لندن يوم غد الاثنين.

وقالت الشرطة يوم الجمعة الماضي، إنه لا يتم التعامل مع عمليات الطعن على أنها مرتبطة بالإرهاب.

ونشرت شرطة لندن أكبر عدد من العناصر في تاريخها استعدادا لجنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة يوم الاثنين والتي سيحضرها قادة أجانب.

المصدر: أ ف ب