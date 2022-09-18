تطورات الأوضاع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعلنت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي أنه لا يزال الوضع متوترا على حدود قرغيزستان وطاجيكستان.

وجاء في التقرير أن "الوضع في القسم الحدودي القرغيزي الطاجيكي في تشون ألاي في منطقة أوش وفي منطقة باتكين (قرغيزستان) لا يزال متوترا".

ولفت البيان إلى أن فرق حرس الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي، المنتشرة في القسم القرغيزي الطاجيكي من الحدود، "تعمل في وضع معزز".

وشدد البيان على أن "قيادة الدولة تتخذ كافة الإجراءات لإحلال الاستقرار وكبح محاولات التصعيد وإثارة النزاعات، وحل القضايا الناشئة سلميا".

وبحسب الجانب القرغيزي، بدأت طاجيكستان، صباح يوم الجمعة الماضي، قصف مفارز حدودية قرغيزية في مناطق إيكي تاش، تشير-دوبو، كوم مزار، كولوندو، مكسات، زاني جير وأورتو بوز، بالإضافة إلى عدة نقاط حدودية.

وفي مناطق باتكين وأوش استهدف الجانب الطاجيكي المركز الإقليمي لباتكين ومطارها. وأعلنت بشكيك سقوط 24 قتيلا و129 جريحا خلال اشتباكات بين سكان الجمهورية، بينهم مدنيون.

تصاعد الموقف على حدود الدولتين في 14 سبتمبر. وبحسب الجانب القرغيزي، اخترق حرس الحدود الطاجيك يوم الأربعاء المنطقة الحدودية ودخلوا مناطق بولاك باشي وباتكين في قرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية"، واندلعت على إثره اشتباكات بين الجانبين.

المصدر: تاس