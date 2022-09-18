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آلاف المثليين يتظاهرون في بلغراد.. ومواجهات بين الشرطة ومناهضين للمسيرة (فيديو)

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آلاف المثليين يتظاهرون في بلغراد.. ومواجهات بين الشرطة ومناهضين للمسيرة (فيديو)
آلاف المثليين يتظاهرون في بلغراد رغم حظر مسيرتهم
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تظاهر آلاف المثليين في بلغراد، أمس السبت، تحت حماية مشددة من الشرطة، رغم حظر "مسيرة فخر المثليين الأوروبية" من جانب السلطات.

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وحظرت وزارة الداخلية الصربية المسيرة يوم الثلاثاء، متذرعة بمخاوف أمنية بعدما هددت جماعات اليمين المتطرف (المعارضة) بتنظيم احتجاجات مناهضة.

ورغم ذلك، تمكن المتظاهرون من قطع بضع مئات من الأمتار، تحت المطر، بين المجلس الدستوري ومتنزه قريب، وهي مسيرة أقصر بكثير من مسيرة الفخر التي جرى التخطيط لها في بادئ الأمر.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة، وتصدت لمجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين، الذين لوحوا بالصلبان وبشعارات دينية.

آلاف المثليين يتظاهرون في بلغراد.. ومواجهات بين الشرطة ومناهضين للمسيرة (فيديو)مناهضون للمسيرة

وحظرت وزارة الداخلية التظاهرات المناهضة، لكن ناشطين متطرفين توعدوا بالتظاهر ضد مسيرة الفخر.

ووفقا لتلفزيون "N1"، دارت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين، الذين ألقوا قنابل دخانية على عناصر الأمن. ولحقت أضرار بعدد من عربات الشرطة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، عن اعتقال 64 شخصا وإصابة 10 من عناصر الشرطة، مؤكدة على أنها "فخورة" بأن اليوم انتهى "دون وقوع حوادث خطيرة".

وزواج المثليين غير قانوني في صربيا، حيث لا يزال رهاب المثلية متجذرا، رغم بعض التقدم الذي أحرز في مجال الحد من التمييز.

المصدر: أ ف ب

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