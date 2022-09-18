آلاف المثليين يتظاهرون في بلغراد.. ومواجهات بين الشرطة ومناهضين للمسيرة (فيديو)

تظاهر آلاف المثليين في بلغراد، أمس السبت، تحت حماية مشددة من الشرطة، رغم حظر "مسيرة فخر المثليين الأوروبية" من جانب السلطات.

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وحظرت وزارة الداخلية الصربية المسيرة يوم الثلاثاء، متذرعة بمخاوف أمنية بعدما هددت جماعات اليمين المتطرف (المعارضة) بتنظيم احتجاجات مناهضة.

ورغم ذلك، تمكن المتظاهرون من قطع بضع مئات من الأمتار، تحت المطر، بين المجلس الدستوري ومتنزه قريب، وهي مسيرة أقصر بكثير من مسيرة الفخر التي جرى التخطيط لها في بادئ الأمر.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة، وتصدت لمجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين، الذين لوحوا بالصلبان وبشعارات دينية.

وحظرت وزارة الداخلية التظاهرات المناهضة، لكن ناشطين متطرفين توعدوا بالتظاهر ضد مسيرة الفخر.

ووفقا لتلفزيون "N1"، دارت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين، الذين ألقوا قنابل دخانية على عناصر الأمن. ولحقت أضرار بعدد من عربات الشرطة.

👎Albanians staged a provocation during #Belgrade Pride event chanting pro #Kosovo slogans in the streets of the capital of #Serbia. pic.twitter.com/3ZpfMMUt3m — Matreshka 🇷🇺🇰🇿🇨🇦 (@MatreshkaCB) September 18, 2022

وأعلنت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، عن اعتقال 64 شخصا وإصابة 10 من عناصر الشرطة، مؤكدة على أنها "فخورة" بأن اليوم انتهى "دون وقوع حوادث خطيرة".

وزواج المثليين غير قانوني في صربيا، حيث لا يزال رهاب المثلية متجذرا، رغم بعض التقدم الذي أحرز في مجال الحد من التمييز.

Clashes between #GayPride Opponents and Police Continue in #Belgrade. Bet #Europe and the #West will happily welcome and accept all of them in their countries 😂 pic.twitter.com/sDT9iSXZfo — Aleksei Ostrovsky (@1rettiwTYAG2020) September 18, 2022

#Police had told #Belgrade residents that "#Europride" was cancelled following weeks of protests against the degenerate march.



Well suprise suprise They lied, the inevitable happened.https://t.co/7XiXxk9GEBpic.twitter.com/rTKM6LwYLx — blank (@donaldtrump243) September 17, 2022

المصدر: أ ف ب