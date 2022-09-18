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تشيلي: تأجيل اعتماد سفير تل أبيب جاء نتيجة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه

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تشيلي: تأجيل اعتماد سفير تل أبيب جاء نتيجة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الخارجية التشيلية أن قرار تأجيل اعتماد سفير تل أبيب جاء نتيجة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية إن "قرار تأجيل تقديم أوراق الاعتماد يجب أن يُفهَم، نظرا الى الحساسية السياسية الناتجة من وفاة فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه". 

وأعلنت تشيلي السبت أنها ستتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في 30 سبتمبر، بعد أن ألغى الرئيس غابرييل بوريتش تلك المراسم الأسبوع الماضي ردا على مقتل الفتى الفلسطيني. 

وكان السفير غيل أرتزييلي قد حضر الى قصر لا مونيدا في سانتياغو الخميس لتقديم أوراق اعتماده مع دبلوماسيين آخرين، قبل إخطاره بتأجيل المراسم.

وقُتل عدي صلاح (17 عاما) الخميس برصاص القوات الاسرائيلية خلال عملية قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد مواجهات مسلحة في الأشهر الأخيرة.

المصدر: ا ف ب

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