3 قتلى في اصطدام طائرتين صغيرتين بالقرب من دنفر الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو السبت بالقرب من مدينة دنفر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وأعلن مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام في مكان آخر.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.

وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر.

المصدر: AP