حميميم: الجيش السوري يسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية في هجوم الأمس باستخدام منظومات دفاع جوي روسية

أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري، خلال تصديه للهجوم الإسرائيلي، أسقط معظم الصواريخ باستخدام منظومات دفاع جوي روسية.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا: "شنت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" في 17 سبتمبر من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و10 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية صاروخين و6 قذائف جوية موجهة باستخدام منظومتي "بانتسير-إس-1" و"بوك -إم2اي" الروسيتين.

يتبع...