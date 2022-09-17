 
مباشر
عاجل
حميميم: الجيش السوري يسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية في هجوم الأمس باستخدام منظومات دفاع جوي روسية

حميميم: الجيش السوري يسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية في هجوم الأمس باستخدام منظومات دفاع جوي روسية

أخبار العالم

حميميم: الجيش السوري يسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية في هجوم الأمس باستخدام منظومات دفاع جوي روسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttld

أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري، خلال تصديه للهجوم الإسرائيلي، أسقط معظم الصواريخ باستخدام منظومات دفاع جوي روسية.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا: "شنت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" في 17 سبتمبر من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و10 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية صاروخين و6 قذائف جوية موجهة باستخدام منظومتي "بانتسير-إس-1" و"بوك -إم2اي" الروسيتين.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند