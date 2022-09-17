كوريا الجنوبية تعيد رفات 88 جنديا صينيا

أعادت كوريا الجنوبية رفات 88 جنديا صينيا قتلوا خلال الحرب الكورية، في أول إجراء من نوعه منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في مايو.

وأظهرت لقطات حرس الشرف الكوريين الجنوبيين وهم يقومون بتسليم توابيت خشبية تضم الرفات، وذلك خلال حفل أقيم في مطار إنتشون بالقرب من سيول، حيث تم تحميلهم على متن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الصينية.

وتم استلام الرفات بعد ساعات في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين في حفل عسكري حضره قدامى المحاربين الصينيين.

وارتفع عدد جثامين الجنود الصينيين المعادة للبلاد من كوريا الجنوبية إلى 913، منذ توقيع اتفاق بهذا الشأن في العام 2014.

وعملية الإعادة الأخيرة هي الأولى منذ تنصيب يون الكوري الجنوبي، الذي سعى للحفاظ على علاقة ودية مع بكين في وقت يتحرك فيه لتعميق العلاقات مع حليفه الأمني ​​الرئيسي واشنطن.

وقال لي دو هون، النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية في الحدث: "يتم تسليم رفات القوات الصينية السنوية على أساس إنساني، لكنه يرمز أيضا إلى التعاون الودي بين كوريا الجنوبية والصين".

وأضاف لي أن البلدين سوف يسعيان إلى "أشكال متنوعة" من التعاون، حيث يحتفلان بمرور 30 ​​عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

تدخلت الصين إلى جانب كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية 1950-1953 ، والتي عُرفت في الصين باسم حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا.

وقاتل ما يقدر بثلاثة ملايين جندي صيني شيوعي إلى جانب قوات بيونغ يانغ، وساعدوا في قلب ميزان الحرب.

وأنقذ تدخل بكين كوريا الشمالية من الهزيمة ودفع قوات دولية تقودها الولايات المتحدة للتراجع.

ولا تزال أرقام الضحايا متضاربة، إذ أن التقديرات الغربية تشير إلى 400 ألف قتيل في صفوف الجيش الصيني، بينما تشير المصادر الصينية إلى أن عدد القتلى يقدر بـ180 ألفا.

المصدر: ا ف ب