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إسبانيا ترسل ذخيرة من العيار الثقيل إلى أوكرانيا

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إسبانيا ترسل ذخيرة من العيار الثقيل إلى أوكرانيا
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أعلنت هيئة العامة للأركان للقوات المسلحة الأوكرانية السبت أن إسبانيا أرسلت ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية..

أعلنت الهيئة العامة للأركان في منشور على فيسبوك (محظورة في الاتحاد الروسي):"أرسلت مملكة إسبانيا خمس طائرات نقل تابعة للقوات المسلحة الإسبانية تحميل ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعيةالأوكرانية".

وأضافت أن إسبانيا أرسلت أيضا شاحنة محملة بالإمدادات الطبية و 20 شاحنة مزودة بمعدات للقوات المسلحة إلى أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أفاد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو في قناته على تيليغرام أن "أوكرانيا تلقت ذخيرة للمدفعية من العيار الثقيل من إسبانيا".

في 10 سبتمبر، أفيد بأن الأسلحة الإسبانية قد بدأت بالفعل بالوصول إلى أوكرانيا. الشحنة تم نقلها إلى بولندا بالطائرات جنبا إلى جنب مع 20 عربة مدرعة ناقلة للجند، وبطارية صواريخ أسبيد، وأطنان من قذائف المدفعية وغيرها من المواد.

المصدر: تاس

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