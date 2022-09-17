قوات كييف تعتقل 7 طلاب من سريلانكا في خاركوف وتقتادهم إلى جهة مجهولة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، أن جماعات أوكرانية اعتقلت 7 طلاب من سريلانكا درسوا في كلية الطب في مدينة كوبيانسك.

وقال غانتشيف: "علمنا أن وحدات أوكرانية نازية اعتقلت سبعة مواطنين من سريلانكا درسوا في كلية طب كوبيانسك. وتم اقتيادهم إلى جهة غير معروفة. وبالنظر إلى أساليب العمل المعروفة للقوات الأمنية الأوكرانية، فإننا لا نستبعد استفزازات ضد إدارة مقاطعة خاركوف وروسيا. ومن المرجح جدا أن يتم استخدام الأجانب المحتجزين في اختلاق أخبار كاذبة على غرار بوتشا وإيزيوم".

وأكد غانتشيف في وقت سابق أن سكان مقاطعة خاركوف محتجزون كرهائن من قبل قوات ويتعرضون للإهانة والتعذيب.

المصدر: نوفوستي