الخارجية الأمريكية: واشنطن ستعلن عن المرشح لمنصب سفيرها الجديد في روسيا الثلاثاء المقبل

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إن البيت الأبيض سيعلن رسميا عن المرشح لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا يوم الثلاثاء المقبل.

ورفضت الكشف عن اسم المرشح، واكتفت بالقول إنها أول امرأة في التاريخ تشغل هذا المنصب، وهي دبلوماسية محترفة وخبيرة في شؤون روسيا.

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وقالت: "سأنتظر حتى يصدر البيت الأبيض إعلانا رسميا يوم الثلاثاء المقبل. هذا الشخص درس روسيا لفترة طويلة، إنه دبلوماسي، وكان هناك في مهمة. إنه شخص دافئ للغاية ومنفتح ومهتم. نأمل أن ننجح بمساعدته في تحسين العلاقات مع روسيا. لا يسعني إلا أن أقول إن هذه ستكون أول سفيرة لنا في روسيا. وهذا أمر رائع أيضا".

ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن لين تريسي، التي تشغل الآن منصب سفير الولايات المتحدة لدى أرمينيا، وكانت في الماضي نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، تم اختيارها للعمل في روسيا.

المصدر: نوفوستي