أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن الولايات المتحدة تدفع بأوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا.

قال لوكاشينكا في منتدى وطني بمناسب يوم الوحدة الوطنية في بيلاروس: "الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا على أراضي أوكرانيا. إنهم لا يخفون خططهم. لقد تم بالفعل إبرام عقود لسنوات قادمة. أي أنه سيتم تدمير أوكرانيا بشكل كامل. والهدف من ذلك هو إضعاف روسيا وتدمير بيلاروس".

وأكد أن واشنطن حاضرة في كل النزاعات السياسية الكبيرة.

المصدر: نوفوستي