الخارجية الأمريكية تبحث مع موسكو اتخاذ خطوات من أجل تبسيط إصدار تأشيرات للروس

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن وزارتها تتفاوض مع موسكو حول إمكانية زيادة عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية بروسيا لتسهيل حصول الروس على تأشيرات أمريكية.

وقالت نولاند: "لا نود حظر التأشيرات للروس ليس الآن. في الواقع، نحن نتفاوض حتى مع وزارة الخارجية حول زيادة عدد الموظفين القنصليين إلى موسكو لتسهيل حصول الروس على التأشيرات".

وردا على العقوبات ضد روسيا التي أعلنتها واشنطن وطرد دبلوماسيين روس، فرضت موسكو العام الماضي قيودا على توظيف مواطني روسيا ودول ثالثة في البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

المصدر: تاس