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الأمم المتحدة تعلن استعدادها للمساعدة في حل النزاع بين طاجيكستان وقرغيزستان

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الأمم المتحدة تعلن استعدادها للمساعدة في حل النزاع بين طاجيكستان وقرغيزستان
Globallookpress IMAGO/MARC JOHN
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة سلطات قرغيزستان وطاجيكستان في حل النزاع الحدودي، في حال طلبوا ذلك.

وقال دوجاريك: "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في إيجاد حل دائم للنزاعات الحدودية إذا طلبت الأطراف ذلك".

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وأشار إلى أن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف على طول الحدود القرغيزية الطاجيكية.

وأضاف: "الأمين العام يدعو قيادة جمهورية قرغيزستان وجمهورية طاجيكستان إلى بدء حوار من أجل وقف إطلاق نار مستدام. ويجب على الجانبين الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة على الأرض لنزع فتيل التوترات".

المصدر: نوفوستي

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