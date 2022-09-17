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أروغان: أذربيجان أعلنت إتمام العملية على الحدود مع أرمينيا التي انطلقت ردا على استفزازات يريفان

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أروغان: أذربيجان أعلنت إتمام العملية على الحدود مع أرمينيا التي انطلقت ردا على استفزازات يريفان
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس الأذري إلهام علييف أبلغه أن أذربيجان استكملت "العملية التي بدأت" على الحدود مع أرمينيا ردا على استفزازات يريفان.

 وقال أردوغان للصحفيين عند عودته من سمرقند: "أعلنت أذربيجان إتمام العملية التي بدأت ردا على استفزازات أرمينيا. وبما أن العملية قد اكتملت بالفعل، فلا جدوى من مناقشتها الآن".

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وأضاف: "وفقا للمعلومات التي تلقيتها من السيد علييف، فإن الموقف آمن. من المهم لأرمينيا التخلي عن الاستفزازات ضد أذربيجان في أقرب وقت ممكن، والعمل وفقا للالتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق والتركيز على السلام والتعاون. نتمنى أن تكتمل عمليات التطبيع في منطقتنا بنجاح، وأن يتم ضمان السلام والاستقرار الإقليميين لفترة طويلة".

المصدر: نوفوستي

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