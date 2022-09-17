 
مباشر

زوجة الرياضية الأمريكية المثلية المدانة بتهمة حيازة مخدرات في روسيا تلتقي بايدن

أخبار العالم

زوجة الرياضية الأمريكية المثلية المدانة بتهمة حيازة مخدرات في روسيا تلتقي بايدن
AP
تشيريل غراينر، زوجة الرياضية الأمريكية المدانة في روسيا بريتني غراينر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttjd

أفادت قناة "سي أن أن" بأن زوجة الرياضية الأمريكية، بريتني غراينر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، التقت الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء
البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء

ومنعا للالتباس، وحتى لا يختلط الأمر على البعض، يدور الحديث حول سيدتين تربطهما علاقة زواج مثلي.

ونقلت القناة عن تصريح تشيريل غراينر قولها: "لم يكن هذا الاجتماع اجتماعا قدم لي الرئيس أخبارا جيدة. لكنه سمح لي باكتساب الثقة في الإجراءات التي تتخذ الآن من أجل التبادل".

وتم اعتقال لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، في مطار شيريميتيفو بموسكو في فبراير الماضي. وأثناء أعمال التفتيش تم العثور في حقيبتها على مواد مخدرة.

وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة في ضواحي موسكو حكما بالسجن 9 سنوات على غرينر بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ مليون روبل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند