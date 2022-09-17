زوجة الرياضية الأمريكية المثلية المدانة بتهمة حيازة مخدرات في روسيا تلتقي بايدن

أفادت قناة "سي أن أن" بأن زوجة الرياضية الأمريكية، بريتني غراينر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، التقت الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

إقرأ المزيد

ومنعا للالتباس، وحتى لا يختلط الأمر على البعض، يدور الحديث حول سيدتين تربطهما علاقة زواج مثلي.

ونقلت القناة عن تصريح تشيريل غراينر قولها: "لم يكن هذا الاجتماع اجتماعا قدم لي الرئيس أخبارا جيدة. لكنه سمح لي باكتساب الثقة في الإجراءات التي تتخذ الآن من أجل التبادل".

وتم اعتقال لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، في مطار شيريميتيفو بموسكو في فبراير الماضي. وأثناء أعمال التفتيش تم العثور في حقيبتها على مواد مخدرة.

وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة في ضواحي موسكو حكما بالسجن 9 سنوات على غرينر بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ مليون روبل.

المصدر: نوفوستي