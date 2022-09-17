الدفاع الروسية تعلن عن تدمير قرابة 5 آلاف دبابة وآلية عسكرية منذ بداية العملية الخاصة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قرابة 5 آلاف دبابة أوكرانية ومركبات قتالية مدرعة أخرى دمرت بالفعل في أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغت 293 طائرة حربية، و155 طائرة هليكوبتر، و1973 طائرة بدون طيار، و375 منظومات قذائف مضادة للطائرات، و4998 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و837 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3393 منظومة مدفعية وقذائف هاون، فضلا عن 5640 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي