امرأتان تتعرضان لاعتداء جنسي خلال انتظارهما مرور نعش الملكة إليزابيث

أقدم رجل على الاعتداء جنسيا على امرأتين في حديقة، بينما كان الناس يصطفون في طابور لرؤية نعش الملكة إليزابيث المسجى في ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

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وقالت شرطة لندن، أمس الجمعة، إنه تم اعتقال الرجل وتوجيه تهمتي اعتداء جنسي له، بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء.

وشهدت لندن خلال الأيام الماضية توافد عشرات الآلاف من الأشخاص لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين القادم.

ومثل المتهم أديو أديشين (19 عاما) أمام محكمة وستمنستر، أمس الجمعة، ووجهت له أيضا تهمتان تتعلقان "بخرق أمر منع الأذى الجنسي".

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر يناهز 96 عاما في منزلها الصيفي بالمورال في أبردينشاير.

ومن المتوقع أن تشهد جنازة الملكة يوم الاثنين القادم، حضور أكثر من 500 شخصية من جميع أنحاء العالم، ما بين شخصية سياسية أو قادة دول أو أشخاص في عائلات ملكية أوروبية وآسيوية، جميعهم سيلقون النظرة الأخيرة على جثمان ملكة بريطانيا الراحلة.

المصدر: CNN