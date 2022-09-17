مصرع 19 طفلا وشخصين بالغين بحادث مروع في جنوب إفريقيا (فيديو)

لقى 21 شخصا مصرعهم، من بينهم 19 طفلا، بعد اصطدام شاحنة عملاقة بسيارة على الطريق السريع بالقرب من بونغولا في شمال كوازولو ناتال بجمهورية جنوب إفريقيا.

وبحسب خدمات الطوارئ الطبية، وقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة. وقال المتحدث باسم الطوارئ روبرت ماكنزي إن "بين القتلى شخصين بالغين و19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما".

والضحايا من تلاميذ المدارس الابتدائية، أما الحادث فقد وقع في طريق عودتهم إلى منازلهم.

من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه: "نود أن نطمئن المواطنين وجميع الأسر المتضررة بأن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث الصادم".

وقدم رئيس الوزراء بالإنابة نوماجوجو سيميلاني تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

المصدر: "news24"