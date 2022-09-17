يريفان تشدد الإجراءات الأمنية عشية زيارة بيلوسي

أفادت وكالة "نوفوستي" بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الأرمينية يريفان عشية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

إقرأ المزيد

وأضافت أنه تم نقل قوات كبيرة من الشرطة إلى ساحة الجمهورية التي يقع فيها مبنى الحكومة والمباني الإدارية الأخرى، وبالقرب من مبنى البرلمان. وتقوم فرق الشرطة بدوريات في الشارع الشمالي الذي يحظى بشعبية لدى السياح.

ومن المتوقع أن تصل بيلوسي إلى يريفان من برلين، اليوم السبت. وقد أعلن أعضاء المنظمات الأرمينية الموالية للولايات المتحدة أنهم سيستقبلونها بالقرب من السفارة الأمريكية في يريفان.

المصدر: نوفوستي