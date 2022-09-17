نصر الله: استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، ولذا فإن أعيننا كلها على كاريش، وصواريخنا كذلك".

وأضاف نصر الله في خطابه في ختام مسيرة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في بعلبك: "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.. المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الإستخراج من كاريش سيحصل في أيلول، ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".

وأكد نصر الله أن" الخط الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش، وأرسلنا رسالة بعيدا عن الاعلام، أننا أمام مشكل اذا بدأ الاستخراج، هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، وهذا الملفّ لا يتصل بأيّ ملف آخر".

وأضاف "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات، لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".

وفيما يخص أزمة المصارف، أكد الأمين العام أن المعالجة الأمنيّة فقط لا تكفي، بل هناك ضرورة لإنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة.

أما فيما يتعلق بملف الحكومة، فقددعا الأمين العام لحزب الله إلى ضرورة أن تُشكل الحكومة، من أجل عدم الدخول في الفوضى "لذلك على الجميع التنازل والعمل بصدق لتشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة".

وشدد على أهمية أن يجري الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، مؤيدا الدعوات إلى الإتفاق حول الرئيس.