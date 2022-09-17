قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بقصف قرية حدودية

أفاد المركز الصحفي لخدمة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي بقرغيزستان بأن الجيش الطاجيكي أطلق قذائف مورتر على قرية باسكي أريك الحدودية في قرغيزستان.

وبحسب البيان: "انتهاكا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، أطلق الجانب الطاجيكي قذائف هاون على قرية باسكي أريك، منطقة باتكين، وذلك في تمام الساعة 08:50 صباحا بالتوقيت المحلي"، منوها بأن الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة متوتر.

وأضاف البيان أن "أفراد وحدات خدمة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان، المتمركزة في منطقة باتكين، يتخذون إجراءات لاستقرار الوضع الحالي".



وتقول قرغيزستان إن الجيش الطاجيكي احتل مبنى مدرسة في قرية دوستوك.

وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح أمس الجمعة. واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء القصف. واستمر القتال العنيف بين جيشي البلدين طوال يوم أمس على طول محيط الحدود بالكامل تقريبا. ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل. وأعلن الجانب القرغيزي عن مقتل 24 مواطنا وإصابة 87 آخرين نتيجة الاشتباكات.

المصدر: نوفوستي