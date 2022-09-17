وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد التقى مع بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الإماراتي إلى إسرائيل.

وقالت الوكالة أن عبد الله بن زايد بحث مع نتنياهو "النمو المستمر في مستويات التعاون المشترك" بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي "على العلاقات الثنائية المتميزة" بين إسرائيل والإمارات، مضيفا أنها "مستويات التعاون والشراكة تشهد نموا وتطورا على الصعد كافة".

שמחתי לפגוש היום את השייח עבדאללה בן זאיד, שר החוץ של איחוד האמירויות. בימים אלה אנו מציינים שנתיים לחתימה על הסכמי אברהם ההיסטוריים, ששינו את פני המזרח התיכון כולו.



השלום בין העמים שלנו נותן תקווה גדולה, וזה מרגש תמיד מחדש לראות את הפריחה והשגשוג שההסכמים האלה הביאו🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/E78bjWAS29 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 16, 2022

وقالت "وام" أن عبد الله بن زايد "أشاد بجهود بنيامين نتنياهو البارزة التي أسهمت في التوقيع على الاتفاق الابراهيمي بين دولة الإمارات وإسرائيل عام 2020".

المصدر: وام