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قادة القوات الحدودية في قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان على العمل لمنع الاستفزازات

أخبار العالم

قادة القوات الحدودية في قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان على العمل لمنع الاستفزازات
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلن المكتب الصحفي لخدمة الحدود في قيرغيزستان أن قادة القوات الحدودية في قرغيزستان وطاجيكستان عقدا اجتماعا السبت اتفقوا فيه على وقف الاستفزازات والمناوشات على الحدود بين البلدين.

وقالت الخدمة في بيانها: خلال الليل وحتى الساعة 09:00 (بالتوقيت المحلي) في 17 سبتمبر، يتعين على رؤساء الإدارات الإقليمية لهيئات الحدود تنظيم العمل بأنفسهم لمنع الاستفزازات وإطلاق النار في منطقة باتكن".

بالإضافة إلى ذلك، "من أجل تنسيق الإجراءات"، سيواصل مقر العمليات المشتركة العمل.

وأشارت خدمة الحدود في قيرغيزستان إلى أن الوضع على الحدود ما زال متوترا.

المصدر: تاس

 

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