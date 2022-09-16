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البيت الأبيض يعلق على وفاة ايرانية بعد اعتقالها

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البيت الأبيض يعلق على وفاة ايرانية بعد اعتقالها
Gettyimages.ru
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علق البيت الأبيض الأمريكي على وفاة شابة إيرانية كانت محتجزة بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق".

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "نشعر بالقلق إزاء وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، والتي ورد أنها تعرضت للضرب في الحجز من قبل شرطة الآداب الإيرانية".

وأضاف سوليفان: "وفاتها لا تُغتفر، وسنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر في وقت سابق اليوم بالتحقيق في وفاة أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق" يوم الثلاثاء الماضي، ثم أدخلت العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة الإيرانية إن الشابة "أصيبت بنوبة قلبية"، بينما نقلت مواقع إخبارية مؤيدة للإصلاحيين، عن عم أميني "أنه لم يكن لديها تاريخ من أمراض القلب".

المصدر: RT

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