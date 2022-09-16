القناة 13 العبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد كبير وينشر 20 ألف عنصر بالضفة الغربية

ذكرت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمزيد من التصعيد في الضفة الغربية بعد العمليات الأخيرة والتي قتل في إحداها أحد ضباطه.

وحسب القناة العبرية، فمن المتوقع أن يتم تعزيز الشرطة الإسرائيلية بنحو 20 ألف عنصر، خلال عطلة الأعياد.

وأضافت أن حالة الاستعداد تلك ستستمر حتى موعد الانتخابات القادمة.

وأشارت إلى ما وصفته بالإخفاقات المتزايدة التي أدت إلى مقتل الرائد بار فلاح بالقرب من جنين.

وقالت القناة إن "الواقع القاسي في شمال الضفة الغربية، وفي الجلمة، لا يزال مستمرا"، مشيرة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن الاستعدادات جارية لتوسيع أنشطة الاعتقال والدخول إلى المدن، مع التركيز على نابلس وجنين.

ونوهت القناة إلى أن الجيش لا يتحدث في الوقت الراهن عن عملية عسكرية، بل عن مداهمات أو اعتقالات.

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وحول التحقيق في العملية التي أسفرت عن مقتل الرائد في الجيش الإسرائيلي، عند حاجز الجلمة، قالت القناة إن "رئيس الأركان أفيف كوخافي شاهد الفيديوهات التي وثقت العملية"، والتي أظهرت عدم وجود أسلحة، وهو ما عزز الاستنتاج بأن هناك "أخطاء تكتيكية في استخدام القوة وفي تطبيق إجراءات الاعتقال".

المصدر: موقع "القناة 13" العبرية