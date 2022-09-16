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مقتل 24 مواطنا قيرغيزيا جراء الاشتباكات مع طاجيكستان

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مقتل 24 مواطنا قيرغيزيا جراء الاشتباكات مع طاجيكستان
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أعلنت وزارة الصحة القيرغيزستانية مقتل 24 شخصا جراء الاشتباكات على حدود قرغيزستان وطاجيكستان.

وقالت الوزارة على فيسبوك: "منظمة الرعاية الصحية في منطقة باتكين (الواقعة في جنوب قيرغيزستان، على الحدود مع طاجيكستان) تسلمت جثث 24 قتيلا".

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وأعلنت خدمة حرس الحدود القرغيزستانية أنه رغم التوصل إلى إطلاق نار يواصل الجيش الطاجيكي، قصف مواقع القوات القيرغيزية، وتدور معارك عنيفة في بعض المناطق.

وبدورها، قالت دوشنبه إن قيرغيزستان تستخدم طائرات مروحية عسكرية وطائرات مسيرة لقصف المنازل والمواقع المدنية في طاجيكستان.

المصدر: تاس

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