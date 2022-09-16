البيت الأبيض: موسكو لم ترد على عرض واشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحاول ‏التفاوض مع روسيا بشأن إفراج محتمل عن المواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان. لكن موسكو لم ‏ترد على ما يسمى بعرض واشنطن الكبير.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي: "لم ترد روسيا على هذا العرض، لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من المفاوضات أو أننا لا نواصل المحاولة".

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين ‏الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا، بريتني غراينر، وبول ويلان، إلى الوطن، وذلك بعد قرار ‏محكمة روسية بالحكم على غراينر بالسجن 9 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات‎.

المصدر: سبوتنيك