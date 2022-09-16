الهندي غاوتام أداني يتجاوز جيف بيزوس ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم

تفوق الملياردير الهندي غاوتام أداني على جيف بيزوس في قائمة أغنى أغنياء العالم وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات واحتل المرتبة الثانية فيه.

ووفقا لتقرير "بلومبيرغ" فإن، رجل الأعمال الهندي غاوتام أداني الذي صعد في تصنيفات الثروات بوتيرة سريعة هذا العام، تفوق على جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم.

وتتعدى استثمارات أداني الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية.

وسبق لأداني أن خطف في عام 1988، لكن خاطفيه أطلقوه دون الحصول على فدية، كما أنه كان موجودا في فندق "تاج محل" في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

المصدر: برايم