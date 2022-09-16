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روسيا: كييف تُظهر العسكريين الأوكرانيين القتلى على أنهم ضحايا "للقمع" الروسي

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روسيا: كييف تُظهر العسكريين الأوكرانيين القتلى على أنهم ضحايا
Sputnik
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أكد عضو الغرفة العامة الروسية ألكسندر مالكيفيتش أن سلطات كييف تحاول إظهار العسكريين التابعين لها والذين قتلوا خلال الأعمال القتالية في مقاطعة خاركوف على أنهم ضحايا قمع روسي مزعوم.

وقال مالكيفيتش: "يظهرون لنا العديد من القبور، وبدأوا في حفر هذه القبور، وعرض الجثث".

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وأضاف: "شاركت القوات الروسية، وكذلك ممثلو الإدارات العسكرية والمدنية في كثير من الأحيان، في دفن قتلى قوات كييف، الذين تركوا في ساحة المعركة. والآن يتم اعتبارهم ضحايا للقمع الروسي".

وأشار إلى أن كييف ليست مهتمة بمصير جثث القتلى العسكريين الأوكرانيين.

وأكد أن الشيء نفسه يحدث الآن على حدود مقاطعتي خيرسون ونيكولايف، حيث يتم تنفيذ هجمات لا نهاية لها من أجل الترويج لزيلنسكي. ويوجد في ساحات المعركة المئات من القتلى.

المصدر: تاس 

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