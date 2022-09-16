مندوب روسيا: مناقشات حادة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن مناقشات حادة جرت اليوم الجمعة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال أوليانوف إن الجلسة ناقشت اتفاقية AUKUS لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية بين بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا .

كما ناقش المندوبون الملف النووي الإيراني وقضايا الأمن النووي وأوكرانيا.

وقال "كانت أطول جلسة على ما أعتقد، وأكثرها إثارة للاهتمام منذ سنوات".

المصدر: RT