الاشتباكات العنيفة تتواصل على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان وتبادل الاتهامات بشن هجمات جديدة

أعلنت خدمة حرس الحدود القرغيزستانية أنه رغم التوصل إلى إطلاق نار يواصل الجيش الطاجيكي، قصف مواقع القوات القيرغيزية، وتدور معارك عنيفة في بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود القرغيزستانية إن "قصف مواقع الجانب القرغيزى مستمر من الجانب الطاجيكى، وتجرى معارك ضارية في بعض المناطق".

ونوه إلى أن الوضع على الحدود بين البلدين لا يزال متوترا.

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كما أكدت وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المواطنين القرغيز المصابين في الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان وصل إلى 87 جريح.

وأشارت إلى أن معظمهم مصابين بشظايا وأعيرة نارية في أجزاء مختلفة من أجسادهم.

وبدورها، قالت دوشنبه إن قيرغيزستان تستخدم طائرات مروحية عسكرية وطائرات مسيرة لقصف المنازل والمواقع المدنية في طاجيكستان.

وأضافت أنه على الرغم من اجتماع رؤساء لجان الدولة للأمن القومي والإعلان عن وقف إطلاق النار، بعد ساعة ونصف، بدأ الجانب القيرغيزي في قصف مناطق مدنية.

وقالت إن قيرغيزستان تقوم بنقل قوات ومعدات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع طاجيكستان.

المصدر: نوفوستي