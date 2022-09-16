كييف تنتقد ألمانيا وتقول: حان الوقت لهدم الجدار

هاجمت كييف اليوم الجمعة ألمانيا مجددا بعد رفض الأخيرة تزويدها بشحنة من دبابات ليوبارد أو مارتين.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن "أسفه" لأن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينغو".

وقال كوليبا في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ "إنه لغز بالنسبة الينا.. نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج اليه في المعارك".

وأضاف كوليبا أن لديه انطباعا بوجود "نوع من جدار للأسلحة" في برلين، متابعا "أعتقد بالنسبة للمستشار أن الوقت حان لهدم هذا الجدار".

تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأيام الأخيرة في كييف بسبب إحجامها عن تسليم دبابات قتالية.

واعتبر كوليبا أنه "حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتا أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن".

كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس إرسال قاذفتين جديدتين من نوع "مارس 2"، إضافة إلى 200 صاروخ.

المصدر: ا ف ب