 
مباشر

بيلوسي تتمنى لروسيا "المعاناة" من العقوبات الغربية

أخبار العالم

بيلوسي تتمنى لروسيا
AP Susan Walsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttgc

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تمنياتها بأن تعاني روسيا من العقوبات الغربية، التي ترى أنها ضرورية لوقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيلوسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي لرؤساء برلمانات مجموعة السبع في برلين: "من أجل وقف إطلاق النار، هناك حاجة إلى دعم عسكري كبير لأوكرانيا، ومساعدات إنسانية واقتصادية، فضلا عن العقوبات التي ستجعل روسيا تعاني".

وأضافت أنها تعتبر أنه من الضروري حرمان روسيا من أصولها المجمدة وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند