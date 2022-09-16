بيلوسي تتمنى لروسيا "المعاناة" من العقوبات الغربية

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تمنياتها بأن تعاني روسيا من العقوبات الغربية، التي ترى أنها ضرورية لوقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيلوسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي لرؤساء برلمانات مجموعة السبع في برلين: "من أجل وقف إطلاق النار، هناك حاجة إلى دعم عسكري كبير لأوكرانيا، ومساعدات إنسانية واقتصادية، فضلا عن العقوبات التي ستجعل روسيا تعاني".

وأضافت أنها تعتبر أنه من الضروري حرمان روسيا من أصولها المجمدة وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي