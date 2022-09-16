قيرغيزستان: قوات طاجيكستان تستأنف قصف بلدتين

استأنف الوحدات العسكرية الطاجيكية قصف قريتين في منطقة ليلياك في محافظة باتكين في قيرغيزستان، حسبما أعلن الأمن الوطني القرغيزي.

وجاء في البيان دائرة الحدود القيرغيزية "في انتهاك للاتفاقات التي تم التوصل إليها، فتح الجانب الطاجيكي النار مرة أخرى على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في بلدتي كولوندو وزاني-زهر بمنطقة ليليك. وفي منطقة باتكين، تم رصد استخدام راجمات الصواريخ من قبل الجانب الطاجيكي".

وفقا لدائرة الحدود، الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية "لا يزال متوترا".

وأضاف البيان: "أن لجنة الدولة للامن الوطني تتخذ جميع الإجراءات من أجل وقف كامل لإطلاق النار وتخفيف التصعيد".

يذكر أن الرئيس القيرغيزي سادير زاباروف والطاجيكي إيمومالي رحمون أجريا الجمعة محادثات في سمرقند على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اتفقا خلالها على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات والمعدات من خط التماس.

وفقا للجانب القيرغيزي، في صباح يوم الجمعة بدأت طاجيكستان بقصف وحدات حرس الحدود القيرغيزية في مناطق "إيكي طاش"، "شير دوبو"، "كوم مزار"، "كولوندو"، "ماكسات"، "زاني زهر" و"أورتو بوز"، فضلا عن التجمعات السكنية في "سمرقنديك". كما تعرض مركز محافظة باتكين ومطارها للقصف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة 42 آخرين بجروح.

المصدر: تاس