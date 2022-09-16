بلينكين: وضع روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" سيكون له عواقب وخيمة على الغرب
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قال وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تبحث مع الكونجرس فرض عقوبات ضد روسيا بدلا من وضعها على "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال بلينكين إن "إدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيكون له عواقب وخيمة على الغرب".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الإدارة الأمريكية تتابع يوميا مسألة تبادل محتمل للسجناء مع روسيا، لكنها لا تكشف عن تفاصيل".
المصدر: تاس