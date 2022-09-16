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اليونان وألمانيا تتفقان على إرسال 40 مدرعة إلى أوكرانيا

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اليونان وألمانيا تتفقان على إرسال 40 مدرعة إلى أوكرانيا
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن أثينا سترسل 40 مدرعة "بي ام بي-1" إلى أوكرانيا، وفي المقابل ستحصل على نفس العدد من مدرعات ماردر الألمانية.

وقالت الوزارة إنه وفقا لقرار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والمستشار الألماني أولاف شولتس، وافق وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس ووزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت على إرسال 40 مدرعة من طراز "بي ام بي-1" من اليونان إلى أوكرانيا من أجل دعم دفاعات أوكرانيا، والتي سيتم استبدالها بـ40 مدرعة من طراز ماردر ستوفرها ألمانيا لليونان.

وأكدت لامبريخت في وقت سابق أن بلادها لن تزود حاليا كييف بدبابات تطالب بها لكنها ستمدها "قريباً جداً" بآليات مدرّعة.

المصدر: تاس

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بوتين يتحدث عن نتائج لقاءاته في سمرقند مع نظرائه من دول "شنغهاي"