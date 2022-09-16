يشمل التدريب وإصلاح المعدات العسكرية.. الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع الدعم لأوكرانيا

أعلن وزراء الشؤون الأوروبية في فرنسا وألمانيا وبولندا في بيان مشترك أن على الاتحاد الأوروبي وضع مهمة لتدريب الجيش الأوكراني وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية.

وجاء في البيان "نحن ندرك أن دعم القوات الأوكرانية على المدى الطويل يتجاوز حدود تقديم المعدات، وهذا يتطلب على وجه الخصوص، إنشاء بعثة أوروبية خاصة لتدريب الجيش الأوكراني، وهي بدورها سوف تتولى صيانة وإصلاح المعدات العسكرية".

وأشار الوزراء أنهم يؤيدون اتباع "نهج استراتيجي بمشاركة الشركاء الدوليين من أجل حل مشكلة إعادة تأهيل أوكرانيا".

المصدر: ريا نوفوستي.