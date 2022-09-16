بوتين يقترح على مودي تسريع عملية التفاوض بشأن إلغاء التأشيرة للمسافرين

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التسريع في عملية التفاوض بشأن إلغاء التأشيرة للمسافرين، كما دعاه إلى إلى زيارة روسيا.

وقال بوتين خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، "نقترح تسريع عملية التفاوض بشأن اتفاقية رحلات سياحية بدون تأشيرة".

وأشار إلى أن الثقافة الهندية الثرية تحظى تقليديا باهتمام كبير للروس.

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا والهند على اتصال دائم، كما شكر مودي على رسالة الفيديو إلى المشاركين في منتدى الشرق الاقتصادي العالمي.

وتطرق بوتين إلى تطور العلاقات الثنائية ونمو حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة الروسية إلى الهند تضاعف 8 مرات.

وجول الوضع في أوكرانيا قال الرئيس الروسي إن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق الحرب.

وأكد أن روسيا ستفعل كل شيء لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي