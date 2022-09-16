أوربان يصف اتهامات البرلمان الأوروبي لهنغاريا بالدعاية السياسية

وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اتهامات البرلمان الأوروبي لهنغارية بأنها مثل "الدعاية السياسية والمنشورات الدعائية".

كما أشار، في إطار مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها أعضاء البرلمان اتهامات ضد بودابست.

إقرأ المزيد

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق، يوم أمس الخميس، 15 سبتمبر، على تقرير يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بخطر الانتهاكات الجسيمة من قبل هنغاريا للقيم الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، حيث أشار النواب إلى المشكلات الرئيسية في هنغاريا، والمتعلقة بـ "سير العمل بالنظام الدستوري والانتخابي واستقلال القضاء والفساد وحماية البيانات الشخصية وحرية الإعلام وحرية الدين وحماية حقوق الأقليات بما في ذلك المثليين والأقليات القومية وحقوق المهاجرين واللاجئين"، واقترح النواب أن ترفض المفوضية الأوروبية دفع حصة هنغاريا من الميزانية الأوروبية، والتي تتلقاها البلاد كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي حتى يتم القضاء على جميع الانتهاكات.

وتابع أوربان: "أما بالنسبة لقرار البرلمان الأوروبي، فأنا أجده مضحكا، نحن نضحك عليه فقط لأننا نشعر بالملل بالفعل، فهي مزحة مملة، هم بالفعل يتبنون قرارا يدين هنغاريا للمرة الثالثة أو الرابعة في البرلمان الأوروبي.. اعتقدنا في البداية أن هذا أمر مهم، لكننا الآن نعتبره مجرد مزحة. أما بالنسبة لجودة الوثيقة المعتمدة، فنحن نعتبرها ببساطة دعاية سياسية، أو منشورات دعائية".

المصدر: نوفوستي